Jair Bolsonaro testa positivo para Covid-19

Pelo mal estar, o presidente tomou hidroxicloroquina e azitromicina, remédios usados no tratamento da Covid-19, mesmo antes de saber o resultado do exame. “Dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina e azitromicina. Confesso que, como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite senti alguma melhora”, afirmou. Ele disse que ter ficado surpreso com o resultado. “Confesso que achava que já tinha pego lá atrás”, disse.

Ontem, Jair Bolsonaro já havia havia avisado que estava se sentindo mal. “Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Vou fazer exame do Covid agora, mas tá tudo bem”, afirmou ele a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Usando máscara durante a conversa, ele pediu que as pessoas não se aproximassem. “Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo”, disse o presidente, na noite de segunda.

Com informações da Jovem Pan