JAC T50 tem preço atrativo e vem recheado de itens

Ele vem recheado de itens de série e inovações como o botão de partida sem chave de ignição, o sistema start-stop, o kit multimídia com espelhamento de celular e a câmera 360 graus.

Para quem não sabe, o T50 é a modernização do T5, mas totalmente renovado, desde o visual até à mecânica.

Preço atrativo

Antes de comprar uma SUV, vale a pena a avaliação desse modelo em razão do valor e por ser completo. O carro da JAC tem a versão de entrada com preço de R$ 83.990 e a topo de linha por R$ 87.990.

Motorização

O T50 da JAC vem equipado com o motor 1.6 DVVT de 138 cavalos a 6.000 rpm e 17,1 kgf.m a 4.000 rpm. Como o carro ficou um pouco pesado, alguns acham que o propulsor não dá conta. No entanto, a motorização desse SUV não chega ser decepcionante.

Aliás, o motor tem outro ponto não muito agradável. Ele é abastecido apenas com gasolina. Contudo, existe a promessa da montadora em oferecer um motor flex ainda em 2019.

Deixando as desvantagens de lado, o motor trabalha com a transmissão automática de 6 velocidades tipo CVT, porém capaz de simular a troca.

Apesar do peso excessivo, em razão da atualização do desenho, é possível manter 110 km/h na marca dos 2.800 rpm, considerado bom para as estradas e limites de velocidade existentes no país.

Nova central multimídia

O T50 também ganhou uma nova central multimídia. Entre as muitas atualizações, ela chega instalada em uma tela flutuante touchscreen de 8 polegadas com a probabilidade de espelhar aparelhos smartphones. Um ponto negativo nesse quesito ficou por conta da ausência dos protocolos Android Auto e Apple CarPlay para deixar o sistema mais adequado e intuitivo.

De acordo com Sérgio Habib, presidente do grupo SHC, representante da marca no Brasil, mais adiante a multimídia da JAC terá Google Android Auto e Apple Car Play.

Cores e dimensões

Quando falamos de um SUV, além do tamanho que chama a atenção, a cor é predominante e pode fazer o cliente mudar de ideia. O novo JAC traz em sua renovação acabamentos em tons mais escuros, deixando o exagero dos detalhes cromados para ressaltar mais o black piano, o que torna o aspecto geral mais equilibrado e harmônico.

A mesma situação alcança as pinças de freio que são vermelhas e destacam a esportividade do modelo e os frisos laterais que destacam as renovações e modernização do design.

As dimensões do T5o também impressionam e merecem avaliação por parte do comprador. O SUV chinês tem 4,34 m de comprimento, 1,64 m de altura, distância entre os eixos 2,56 m, e a largura é de 1,76 m.

O porta-malas é um dos maiores da categoria, ficando acima de concorrentes como o Renault Duster (475 litros) e do Honda HR-V (437 litros), chegando a marca de 600 litros de capacidade.

Itens de série do T50

O que mais impressiona e chama atenção nas duas versões do T50 é a lista de itens de série que compõe o veículo.

Já na versão de entrada, é possível encontrar:

ABS com EBD

Airbag duplo frontal

Assistente de frenagem

Assistente de partida em rampa

Controles de tração e estabilidade

Direção com assistência elétrica

Faróis de neblina, regulagem elétrica dos faróis

Monitoramento da pressão dos pneus

Partida por botão start-stop

Regulagem de altura e profundidade para o volante

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil

Travas, vidros e espelhos retrovisores externos elétricos

A topo de linha traz os itens acima mais:

Acendimento automático dos faróis

Ajuste manual do assento do motorista em seis direções

Câmera 360°

Câmera de ré

Espelhamento de smartphone na central multimídia

JAC connect front camera (integrada a central multimídia)

Luzes diurnas em LED

Piloto automático

Rack de teto

Rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores externos

Revestimento do volante e dos bancos em couro