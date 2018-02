JAC T40, o melhor chinês do Brasil, tem preço agradável

Com amplo espaço interno, tecnologia de última geração e conforto tanto para o motorista quanto para os demais usuários do modelo, o veículo da montadora chinesa se torna a cada dia no Brasil, um auto capaz de bater de frente com outras empresas.

Um dos pontos altos do T40 é exatamente o design que combina as linhas de um hatch com as de um utilitário esportivo, combinado com o bom desempenho e a ótima relação custo/benefício.

Para os que preferem carros menores, o modelo apesar de compacto tem bom espaço na frente e também atrás. Isso facilita trafegar com o veículo pela cidade, já que ajuda enfrentar o trânsito congestionado. Aliados, a central multimídia, com câmera de ré, facilita as manobras na hora de estacionar.

O T40 tem entre seus atributos, volume de porta-malas incomparáveis no segmento e um moderno e inovador sistema no mercado brasileiro com a exclusiva JAC Connect Front Camera. Em conjunto com o aplicativo JAC View, ela é capaz de registrar fotos e filmes, com áudio, de todos os percursos percorridos pelo carro.

Marca registrada da JAC Motors, o carro chega com o melhor custo-benefício da categoria e com 6 anos de garantia, como os demais modelos da montadora.

Novo câmbio e motor

Mas nem bem foi lançado e uma mudança que irá agradar os fãs do carro foi anunciada pela JAC que confirmou o lançamento do T40 CVT para abril deste ano. Até o momento, o modelo conta apenas com câmbio manual de cinco marchas. A notícia chega com uma novidade mecânica: o novo motor 1.6 flex, que estreará no T40 CVT e será aplicado nos demais modelos da gama, além do T5 e companhia.

Cores diferentes

Externamente, o novo JAC T40 2018 traz seis opções, a seguir temos uma listagem diferenciada dos carros brasileiros. São elas:

Laranja Terracota;

Branco Nevada;

Prata Imperial;

Vermelho Rubi;

Marrom Dolomita;

Preto Quasar.

Motor

Tipo de motor 1.5 VVT 16V JetFlex

Potência Máxima (cv/rpm) 125/6000 Gasolina 127/6000 Etanol

Torque Máximo (nm/rpm) 152/4000 Gasolina 154/4000 Etanol

Transmissão Manual 5 velocidades

Performance

Velocidade máxima 191 km/h

Aceleração de 0 a 100 km/h 9,8 segundos

O consumo de combustível é compatível com as características do T40. De acordo com o Inmetro, abastecido com gasolina, o crossover percorre a 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Durante a avaliação, sempre com gasolina, as médias ficaram entre 10,8 a 11,9 km/l no trânsito urbano e de 14,7 km/l a 12,6 km/l na estrada em velocidades constantes de 80 km/h a 110 km/h.

Suspensão

Barra estabilizadora Dianteira e traseira

Molas Dianteiras e traseiras helicoidais

Suspensão dianteira Independente tipo McPherson

Suspensão traseira Semi independente com eixo de torção

Especificações

Largura: 1750mm

Altura: 1568mm

Comprimento: 4135mm

Entre eixos: 2490mm

Peso em ordem de marcha: 1155kg

Porta malas: 450l

Tanque de combustível: 42l