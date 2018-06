JAC J5 traz ótimos itens e preço baixo

Design

O JAC J5 recebeu uma reestilização em 2017 e se mantém até o momento, porém isso não é um problema, pois o carro apresenta um visual bastante moderno e atual. Dentre as principais mudanças estão os novos faróis com projetores, os frisos cromados que foram implementados à grade frontal e a presença de faróis de neblina com tecnologia LED nos parachoques.

Na parte traseira as lanternas foram redesenhadas e passaram a ter formatos bipartidos, integrando-se a tampa do porta-malas. O J5 vem equipado com rodas aro 16 de liga leve.

No interior do veículo um ponto de destaque é o espaço. O JAC J5 acomoda tranquilamente e com certo conforto 5 ocupantes adultos. No banco traseiro há ainda difusores de ar, luz de leitura e apoio de braços.

Motor

Para a linha 2018/2019 a JAC fez uma atualização na direção do J5, a direção hidráulica recebeu ajuste e ficou mais firme e segura, mesmo em altas velocidades. Isso era um ponto questionado nas versões anteriores, já que o carro apresentava trepidações principalmente acima dos 120km/h.

O motor atende muito bem, e entrega um bom desempenho, com 125 cavalos de potência, à 6.000 rpm e um torque de 15,5 kgfm.

Segurança e Tecnologia

Não fugindo à regra de todo bom carro chinês, o JAC J5 vem bastante equipado com ar-condicionado digital, volante revestido em Couro, sensor de estacionamento, retrovisores eletrocrômicos, câmera de ré com gráficos, LEDS diurnos entre outros.

Versão

JAC J5 2018 2019 – J5 1.5 16V VVT JetFlex

Itens de série

Pelíccula com proteção solar

Airbag Duplo

Barras de proteção lateral nas portas

Cintos de segurança com três Pontos

Cintos Dianteiros equipados com pré-tensionador

Chave com destravamento remoto das portas e do porta-malas

Travamento central das portas

Alarme antifurto

Travamento automático das portas à 15 km/h

Freios ABS com EBD

Sensor de Estacionamento

Sensor de pressão dos pneus

Luzes diurnas de LED

Câmera de ré

Vidros elétricos Dianteiros e traseiros

Desembaçador traseiro

Pisca nos retrovisores em LED

Retrovisores elétricos

Lâmpadas halógenas

Faróis com regulagem elétrica de altura

Faróis de neblina (dianteiro)

Lanterna de neblina (traseira)

Brake light

Luzes de leitura

Alças de segurança dianteira e traseira (exceto motorista)

Quebra-sol com espelho de cortesia iluminado

Acendedor de cigarros/ Tomada 12V

Retrovisores e maçanetas na cor do carro

Retrovisor interno antiofuscante

Espelho retrovisor elétrico com repetidor de direção

Iluminação do porta malas

Luz de segurança nas portas dianteiras

Porta revistas

Volante revestido em couro

Bancos em couro

Bancos em veludo

Banco do motorista equipado com ajuste de altura

Encosto de cabeça dianteiros equipado com ajuste de altura

Porta copos

Acendedor de cigarros/tomada 12V

Quebra-sol equipado com espelho iluminado

Antena impressa no para-brisa

Tomada de energia (12V) extra

Volante com regulagem de altura

Direção hidráulica

Ar-condicionado digital

Rádio com comando no volante

Kit multimídia

CD MP3 player com entrada USB

Seis alto-falantes

Kit preparação para som



Ficha Técnica

JAC J5 2018 2019

Comprimento: 4.590 mm

Largura: 1.770 mm

Altura: 1.470 mm

Distância entre eixos: 2.710 mm

Peso: 1.315 kg

Tanque de Combustível: 57 litros

Porta Malas: 460 litros

Motor: 1.5 VVT 16V JetFlex

Potência: 125 cv (g) – 6.000 rpm

Torque: 152 Nm (g) – 4.000 rpm

Transmissão: Câmbio Manual de 5 marchas.

Velocidade Máxima: 188 km/h

Aceleração de 0 a 100 km/h: 11,8 segundos

Freios Dianteiros: disco ventilado

Freios Traseiros: disco sólido

Rodas: Liga de alumínio 16 polegadas – Pneus 205/55 R16

Suspensão Dianteira: Barra Estabilizadora com molas helicoidais – Tipo McPherson.

Suspensão Traseira: Barra Estabilizadora com molas helicoidais – Tipo semi independente com eixo de torção.

Alimentação: Injeção Multi ponto

Tração: Dianteira

Direção: Hidráulica

Consumo Urbano: 8,8 km/l

Consumo na Estrada: 11,5 km/l

Combustível: Gasolina

Cilindrada (cm3): 1.499 cm3



Preço JAC J5 2018 2019

JAC J5 2018 2019 – JAC J5 1.5 16V VVT JetFlex 2018 2019 – R$60.990,00

JAC J5 2018 2019 – JAC J5 1.5 16V VVT JetFlex 2018 2019 – R$63.990,00