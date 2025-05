It’s Me: Elton em São Paulo

Foto: Joaquim Araújo

Espetáculo homenageia um dos maiores nomes do rock: Elton Jonh

Em cartaz no Teatro UNICID, em São Paulo, o drama musical “It’s Me: Elton” presta tributo a Elton John, um dos maiores astros do rock.

Roteirizado e protagonizado por Pedro Ruffo a montagem terá somente três sessões nos dias 9, 16 e 30 de maio, cujo pano de fundo foi a luta do rockteman contra as drogas, nos anos 90.



A trilha sonora, claro, traz alguns dos maiores hits do britânico como “Daniel”, “Your Song”, “I’m Still Standing”, “Tiny Dancer”, “Goodbye Yellow Brick Road” e “Skyline Pigeon”. Com direção Daniela Stirbulov e direção musical de Gui Leal o drama musical tem no elenco Ariel Moshe, Lívia Cubayachi e Mikael Marmorato.



A dramaturgia nos leva à década de 90 na qual vemos a batalha de Sir Elton John contra o vício, além de abordar momentos do passado do músico como a convivência com o pai, Stanley, o tio Reg, o melhor amigo e parceiro composicional, Bernie Taupin e a relação com o ex-namorado John Reid.



Mais que mostrar o drama pessoal de um dos maiores astros do rock, “It’s Me: Elton” é um retrato da sociedade contemporânea, trazendo temas como liberdade, opressão, persistência e vulnerabilidade humana.



SERVIÇO

It’s Me: Elton

Com Ariel Moshe, Lívia Cubayachi, Mikael Marmorato e Pedro Ruffo

Duração: 60 min

Gênero: Drama musicado

Classificação: 14 anos

Sessões extras: 9, 16 e 30 de maio, sextas-feiras, às 20h30

Ingressos: entre R$ 35 e R$ 70

Antecipados R$ 40 + 1kg de alimento

Ingressos online: diskingressos.com.br

Bilheteria: abre duas horas antes do espetáculo

Teatro Unicid | 288 lugares

Avenida Imperatriz Leopoldina, 550