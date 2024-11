Israel Novaes e Mateus & Fabrício em São Paulo

Foto: Divulgação

O cantor paraense e a dupla sertaneja se apresentam hoje à noite no Villa Country

A dica para quem curte sertanejo, arrocha e forró pra dançar agarradinho é o show que rola hoje à noite no Villa Country, em São Paulo. Sobem ao palco da zona oeste o cantor e compositor Israel Novaes e o duo Mateus & Fabrício.

Nascido em Breves, no Pará, Israel Novaes ganhou as paradas do Brasil em 2012 com “Vem Ni Mim Dodge Ram” um feat com Gustavo Lima e “Vó Tô Estourado”, sucesso nas rádios e milhares de views nas plataformas digitais e redes sociais. Indo do sertanejo universitário ao arrocha e forró Novaes lançou cinco registros discográficos, entre eles, o box CD/DVD “Ao Vivo em Goiânia”, de 2014, e o EP “Minha Ex Tá Bem”, em 2017. No repertório de Israel Novaes não devem faltar as envolventes “Carro Pancadão”, “Ô Sofrência”, “Selfie”, “Tô Namorando Solteiro”, “Depende”, “Descontrolada” e “Sinal Disfarçado”.

Entre as inúmeras parcerias que o paraense realizou estão as com Cristiano Araújo, Jorge & Matheus, Psirico e Wesley Safadão.

Já a dupla Mateus & Fabrício está se tornando uma das mais populares do país se apresentando em vários festivais, festas agropecuárias e até cruzeiros em alto mar. Um dos parceiros mais recorrentes do duo é justamente Israel Novaes com quem já gravaram “Nada Mal’ e certeza de rolar um “trieto” hoje no Villa Country.

Embalados pelo sucesso do CD/DVD “Com Álcool ou Sem” os caras mostram um repertório com hits que tocam direto nas rádios, plataformas e streaming. Não devem faltar “Por Um Beijo”, “Meto o Pé na Porta”, “Só Um Grande Amor” e “Sozinho”. Também devem mandar a versão para “Como Eu Quero”, de Paula Toller e Leoni, gravada originalmente pelo Kid Abelha lá nos anos 80.

SERVIÇO

Israel Novaes e Mateus & Fabrício

Hoje à noite no Villa Country

Abertura da casa: 20 horas

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/29780/ingressos-para-israel-novaes-e-mateus-e-fabricio