Isolamento social sugere reflexão sobre hábitos alimentares

Para a médica endocrinologista da Faculdade São Leopoldo Mandic, Dra. Juliana Gabriel, essa pode ser uma fase em que as pessoas caem mais em tentação, porém, também pode ser aproveitada para refletir sobre os hábitos alimentares e aproveitar o tempo livre para cuidar mais da alimentação e planejar refeições. “Às vezes na correria do dia a dia, é normal fazer as escolhas mais práticas, mas agora, essa fase pode ser um grande catalisador de mudanças para uma vida mais saudável”.

O primeiro ponto, segundo a Dra. Juliana, é começar a preparar as refeições em casa. “Quando cozinhamos sabemos exatamente o que está sendo colocado. Podemos selecionar os melhores ingredientes, os mais naturais e até mesmo orgânicos, substituir o tempero industrializado pelos naturais e, também, controlar a quantidade de óleo e sal (ou açúcar) e sem falar na higienização dos alimentos”, explica.

Na hora de escolher o tipo de alimentos, a endocrinologista salienta que é importante dar prioridade aos alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, especialmente os que têm vitamina C para auxiliar na imunidade, como limão, laranja, acerola e maracujá. Outra dica para manter a imunidade em dia, de acordo com a especialista, é tentar tomar sol, mesmo que da janela ou varanda, para manter bons níveis de vitamina D. Além disso, o contato com o sol faz com que o organismo produza substâncias relacionadas ao bem-estar, melhorando o aspecto emocional do isolamento.