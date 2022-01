Isenção de IPTU 2022 em Caieiras passou por mudanças

Se você não obteve isenção nos últimos 3 anos, confira abaixo como dar entrada:

Quais os critérios para isenção?

– Ser aposentado/pensionista do INSS, servidor público ou Loas (benefício assistencial);

– Ter apenas um imóvel no município;

– O imóvel tem que ter menos de 500m²;

– Residir no imóvel que irá isentar;

– O valor do benefício não pode ultrapassar 03 (três) salários mínimos.

Quais documentos são necessários?

Apresentar cópias dos seguintes documentos:

– RG, CPF e Espelho do IPTU 2022 (demonstrativo);

– Certidão de casamento ou óbito;

– Extrato atualizado do INSS ou comprovante do banco que consta o número do benefício atualizado;

– Escritura, contrato de compra e venda do imóvel ou qualquer outro comprovante de título de domínio do imóvel.

O período de inscrição vai até o dia 30 de abril de 2022.

A Subprefeitura de Laranjeiras fica na Rua Ermênio de Oliveira Penteado, nº 151. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.