Isabella Taviani no Tom Brasil

Abrindo a temporada de shows no Tom Brasil, a cantora e compositora Isabella Taviani sobe ao palco em 15 de janeiro. Para esta apresentação Isabella preparou um repertório especial de sua carreira de mais de quinze anos. Quem já conferiu a cantora ao vivo não se decepciona. Quer seja nas autorais ou interpretando canções de outros artistas, vide o “Carpenters Avenue” tributo ao duo americano Carpenters, a satisfação é garantida.

Desde o lançamento do debute auto titulado de 2003 a carioca gravou discos que tiveram grande repercussão de crítica, além de arregimentar muitos fãs. Em sua discografia se destacam “Diga Sim”, (2007), “Meu Coração Não Quer Viver Batendo Devagar”, (2009) e “Eu Raio X” (2012). O trabalho mais recente de Isabella foi lançado em janeiro de 2020, pouco antes do início da pandemia e, consequente confinamento.

“A Máquina do Tempo” deverá ser a base para os novos shows da cantora, uma vez que não houve tempo de ser trabalhado. Não devem faltar canções desse álbum como “Alfabeto grego”, ‘Luar de prata’, ‘Aconteceu’, ‘Tudo em volta é só você’, ‘A Máquina do tempo’ e ‘Não Brinca Comigo’. Claro que as canções mais conhecidas da cantora estarão no set como ‘Luxúria’, ‘Canção que faltava’, ‘De qualquer maneira’, Último grão e ‘Estrategista’. Um show alto astral que dá as boas-vindas para o ano novo que será difícil, mas venceremos.

Serviço

Isabella Taviani

Dia 15 de janeiro – 21h30

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 218,00

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/isabella-taviani-2/