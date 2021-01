Isabela Taviani abre temporada de shows no Tom Brasil

Lembrando que apesar de termos iniciado a vacinação contra a Covid-19, os protocolos sanitários ainda serão aplicados nos espetáculos quer sejam shows, peças teatrais ou sessões de cinema. E como estamos na fase amarela de combate à pandemia o Tom Brasil está com eventos para apenas 40% de sua capacidade.

Mas o que importa neste caso é a música e o show que Isabela Taviani mostrará repleto de novidades. Para começar bem o ano a cantora e compositora lança no dia 31 de janeiro seu novo trabalho: “A Máquina do Tempo”.

Disponível apenas nas plataformas digitais, “A Máquina do Tempo” traz onze faixas que marcam nova fase na carreira da carioca de mais de quinze anos.

E esta nova fase inclui a maternidade. Isabela Taviani se tornou mãe de gêmeos em 2019, fruto de sua relação com a também cantora e compositora Myllena.

Aliás, a esposa de Isabela assina a co-autoria da maioria das canções do novo trabalho. Ambas escreveram em parceria as faixas: ‘Alfabeto grego’, ‘Luar de prata’, ‘Aconteceu’, ‘Tudo em volta é só você’, ‘A Máquina do tempo’ e o primeiro single ‘Não Brinca Comigo’.

Todas presentes no repertório do show que contará ainda com os hits ‘Luxúria’, ‘Canção que faltava’, ‘De qualquer maneira’, Último grão e ‘Estrategista’.

Então como se vê não faltará música boa neste show que promete emocionar e que, além de mostrar o talento de Isabela Taviani, será uma forma de retornarmos à vida normal, após um 2020 caótico.

Serviço

Isabela Taviani

Data: 06 de fevereiro -sábado

Horário da sessão: 20h

Horário de abertura: 18h

Local: Tom Brasil

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Ingressos: Camarote – R$189,00

Frisa – R$149,00

Cadeira Alta – R$109,00

Setor Vip – R$189,00

Setor 01 – R$149,00

Setor 02 – R$129,00

Setor 03 – R$109,00

* A compra de ingressos das mesas de 02 lugares, 04 lugares ou camarotes de 06 lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.

Informações e vendas:

Vendas: https://www.eventim.com.br/