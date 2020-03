Irregularidades em concurso público serão apuradas

Sem informações a cada busca por explicações junto à empresa responsável pelo concurso realizado em 2019 fez com que essas pessoas procurassem o jornal. “Fiquei preocupado. Ouvimos falar que tinha sido suspenso, mas não consegui qualquer informação oficial”, declarou uma das pessoas aprovadas.

Em busca de informações oficiais, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e confirmou que o concurso foi paralisado. “Em conjunto com o Ministério Público decidimos suspender o concurso para Guarda Civil Municipal. A ideia é mostrar transparência que o processo merece”, relatou.

Segundo o administrador público, tão logo começaram as reclamações de pessoas que participaram do concurso, sua equipe resolveu interromper o certame. “Suspendemos para apurar as irregularidades apontadas. Estamos resolvendo a situação e em breve o concurso já volta com informações aos aprovados”, disse Gersinho Romero, garantindo que o concurso vai ter continuidade.

De acordo com o prefeito, o concurso foi feito com lisura. “Fazemos para que os caieirenses tenham oportunidade de emprego na cidade. Embora legal, fico triste porque a maioria das pessoas em vários outros processos são de fora da cidade. Gostaríamos que passassem no concurso quem precisa do emprego e mora em Caieiras. Mas posso afirmar que em pouco tempo o concurso da GCM será regularizado”, finalizou.