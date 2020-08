Irmãs sofrem ofensas por aparência na internet

De acordo com o #blogVencerLimites, espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal do Estadão, as ofensas e xingamentos começaram após publicação do vídeo no sábado, 8.

Em entrevista ao blog, Gabriela Marcondes, prima das meninas, falou que elas receberam milhares de comentários e compartilhamentos zoando a condição física delas. “No domingo descobrimos que havia viralizado em todas as redes sociais de forma negativa”, relatou.

Segundo a reportagem, as irmãs apagaram a publicação no TikTok, mas Tamyres mantém no Instagram. Até a quarta-feira, 12, o vídeo já tinha ultrapassado mais de 100 mil visualizações, 15 mil curtidas e mais de três mil comentários.

Em meio aos ataques covardes, teve quem prestou apoio as meninas. Até famosos como Naiara Azevedo, Tati Zaqui, entre outros fizeram questão de repudiar a atitude dos internautas e enaltecer as irmãs.

Ao Blog, a prima falou da repercussão e cobrou mais respeito. “Minhas primas são pessoas que nunca diminuíram ou fizeram mal a ninguém. São muito talentosas, humildes e educadas. Elas não merecem que isso tenha ocorrido”, disse Gabriela.

Ainda na quarta-feira, 12, mesmo após toda repercussão, as ofensas, infelizmente, continuavam. “Muitos apoiaram, mas os ataques continuam. Precisamos conscientizar as pessoas sobre esses ataques, sobre o bullying e preconceito. Isso pode literalmente acabar com a vida de uma pessoa. Temos que ser conscientes não só no ‘Setembro Amarelo’, mas todos os dias”, falou Gabriela ao jornal Regional News.