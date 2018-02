Irmãos Trugilio se destacam em competições de mountain bike

Kauã Trugilio, o mais velho, começou sua temporada de provas 2018 no domingo, 4, disputando a 1ª etapa da Copa FBR Esportes, na cidade de Itu, São Paulo.

Com uma excelente largada e mantendo sempre entre os líderes durante todo o percurso de 63km, o atleta caieirense se tornou campeão sub-25 PRO, na categoria de 20 a 24 anos e finalizou com a 3ª colocação geral.

“Fiz um bom início de prova me destacando junto com três atletas. Fizemos um revezamento ganhando uma vantagem dos demais e assim lideramos até o final do percurso, onde fui campeão em minha categoria e terminei com o top 5 na geral”, disse o atleta, que agradece seus apoiadores Bike Territory, RBM Assessoria Esportiva, Sorveteria Sabor Mix, Kuruma, Arkany Vestuário para Ciclismo e os treinos na Academia Will Fitness.

Já Carlos Henrique Lima, se destacou na Copa Regional de Downhill, em São Roque, também no domingo. O jovem de 16 anos conquistou a 2ª colocação na categoria juvenil.

“A pista era bem técnica, com trechos de alta velocidade, rockgardens (pedras) e pulos. Consegui fazer uma boa descida, sem muitos erros, e terminei a prova com o tempo de 1:58 segundos, ficando com a 2ª colocação na categoria juvenil e em 12º na geral. Fiquei muito feliz com o resultado, venho treinando forte para obter bons resultados na temporada de 2018”, falou Carlos, que se prepara para o próximo campeonato e agradece ao apoio da Bike Territory.