Ira! e Humberto Gessinger em São Paulo

Foto: Divulgação

Os ícones do rock nacional se apresentam no C.A. Juventus

No próximo dia 2 de agosto o Clube Atlético Juventus recebe em apresentação única a banda paulistana Ira! e o gaúcho Humberto Gessinger. Nomes significativos do rock oitentista sobem ao palco da zona leste da capital para dois shows completos, porém não se sabe se um participará da apresentação do outro.

É esperar para ver. O tradicional clube da Mooca vem se tornando uma ótima opção para conferir grandes shows na ZL, uma vez que os principais palcos da cidade estão em regiões distantes. Esse evento traz a assinatura da Makerismo Produção com coordenação da Agência Maker que está se tornando uma das maiores do país no segmento do entretenimento.

A paulistana Ira! esta na estrada há mais de 40 anos sendo liderada por Edgard Scandurra (guitarra) e Marcos Valadão, o Nasi (vocal) que são uma espécie de Lennon/McCartney do rock brasuca, dada a criatividade em compôr hits. A estreia discográfica dos caras rolou em 1985 com “Mudança de Comportamento”. Depois vieram álbuns emblemáticos como “Vivendo e Não Aprendendo” (1986), que trazia a clássica “Flores em Você”, tema da novela global “O Outro”.

Também são registros discográficos importantes do Ira! “Psicoacústica” (1988), “Meninos da Rua Paulo” (1991), “Música Calma para Pessoas Nervosas” (1993), “Entre Seus Rins” (2001) e “IRA”, de 2020, até aqui o mais recente álbum dos paulistanos.

A atual formação do grupo, além de Nasi e Scandurra traz Daniel Rocha (baixo), Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (teclados). No setlist dos caras porradas como “Dias de Luta”, “Núcleo Base”, “Tolices”, “Envelheço na Cidade”, “Eu Quero Sempre Mais”, “Vitrine Viva”, “Pobre Paulista”, “Quinze Anos”, “Tarde Vazia” e “O Girassol”.

Por sua vez, Humberto Gessinger, gaúcho de Porto Alegre, é um artista completo: cantor/compositor/instrumentista/produtor/escritor tendo ganhado holofotes à frente dos Engenheiros do Hawaii, grupo que estreou em disco em 1985 com “Longe Demais das Capitais”. O destaque desse trabalho foi “Toda Forma de Poder” e com mais de 130 mil cópias vendidas deu aos gaúchos seu primeiro disco de ouro.

Com os Engenheiros, Gessinger lançou mais de dez registros discográficos, entre eles, “A Revolta dos Dândis” (1987), “O Papa É Pop” (1990), “Várias Variáveis” (1991), “Simples de Coração” (1995), “!Tchau Radar!” (1999), “Surfando Karmas & DNA” (2002) E “Dançando no Campo Minado” (2003). O último trabalho da banda foi “Acústico: Novos Horizontes”, de 2007, sendo que encerraram atividades, até prova em contrário, no ano seguinte.

Desde então o músico vem realizando parcerias e lançando trabalhos solos. O mais recente álbum de estúdio de Humberto Gessinger é “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo”, lançado em 2023.

O setlist do gaúcho fará uma síntese desses quase 40 anos de estrada, com clássicos do Engenheiros e também da carreira solo.

Não devem ficar de fora “Tudo está parado”, “Saudade Zero”, “Das Tripas Coração”, “Começa Tudo Outra Vez”, “Infinita Highway”, “O Papa é Pop”, “Somos Quem Podemos Ser”, “Refrão de Bolero”, “Pra Ser Sincero”, “Eu Que Não Amo Você”, além da clássica “Era Um Garoto que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones”.

SERVIÇO

Ira! e Humberto Gessinger

Dia 2 de agosto – Primeiro show: 22h30

Clube Atlético Juventus

Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 80,00

Inf: https://www.ticket360.com.br/ingressos/28873/ingressos-para-humberto-gessinger-e-ira