IPVA 2020 de São Paulo começa a vencer no dia 9

Como já ocorreu no ano passado, não haverá carta informando o valor ou lembrando do pagamento. O dono do veículo deve ir a um dos bancos credenciados ou lotéricas e, com o número do Renavam, e a placa, quitar a parcela.

Quem optar por pagar o valor integral em janeiro, até o vencimento, terá desconto de 3%. Em fevereiro, quem não pagou a parcela de janeiro terá de recolher o valor integral do tributo, e sem abatimento.

DPVAT

Enquanto n]ao existe uma definição, o valor do DPVAT, seguro obrigatório de veículos, será a princípio o mesmo do ano passado, após liminar do STF, Supremo Tribunal Federal. Para carros, o custo é de R$ 16,21, e, para motos, R$ 84,58.