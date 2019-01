IPTU 2019 de Caieiras chega com novidades

Como cada cidade tem suas regras, o vencimento do valor à vista ou da primeira parcela é diferente de uma localidade para outra, porém, normalmente apresenta como prazo máximo o primeiro trimestre de cada ano.

A cada pagamento desse imposto, o IPTU, é repassado aos cofres públicos que utilizam a verba em melhorias para o município.

Em meio à crise financeira e o grande número de desempregados, as prefeituras, cada uma a seu modo, criam mecanismos para incentivar os contribuintes e pagarem o IPTU.

No caso de Caieiras que começou a entregar o carnê no início de 2019, o pagamento pode ser feito em quota única, com desconto de 15%, se quitado até 31 de janeiro, ou em parcelas, com vencimento para o dia 15 de cada mês, inclusive janeiro.

Para estimular o pagamento em dia e fomentar o comércio local, a prefeitura criou duas modalidades de incentivo: o “IPTU Garantido” e o “IPTU Premiado”.

No primeiro modelo de campanha, existe a busca por fortalecer os comerciantes, estimulando os caieirenses a consumirem nos estabelecimentos localizados dentro do município, concedendo créditos em forma de desconto no IPTU, ou seja, quanto mais créditos, menor será o valor do seu imposto. A ação beneficia ainda o comerciante conveniado, já que ele poderá solicitar o desconto de 0,5% por cento do valor dos créditos repassados ao cidadão no IPTU do local de seu estabelecimento.

Já o “IPTU Premiado”, por sua vez, sorteará prêmios semanais àqueles que pagarem seus impostos em dia. Em meio aos prêmios estão veículo zero quilometro, motocicleta; Smart TV, Smartphones, notebook, cartões de compra de até R$ 5 mil no comércio local e recargas de celular.

O programa é voltado para os proprietários, locatários ou possuidores de imóveis a qualquer título, inscritos no Cadastro Imobiliário que estiverem em dia com os impostos incidentes sobre seus imóveis e não estiverem inscritos em dívida ativa ou outras pendências judiciais.

Isenção

Como ocorre com outros impostos e tributos, a isenção também aparece como opção para algumas pessoas, embora cada Estado do Brasil tenha Lei específica que regularmente as desobrigações do imposto. Para cada caso, o interessado deve apresentar requerimento com pedido e apontar em qual item estabelecido se enquadra.

Em caieiras, este ano, os interessados e pessoas aptas a pedir a isenção do IPTU 2019 não precisarão mais pagar pela taxa de protocolo que até o ano passado era cobrada. Outra novidade é que os documentos necessários não precisam mais ser cópias, já que atualmente são digitalizados os documentos originais.

Tem direito a isenção:

– aposentado, pensionista ou quem recebe os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, como pessoa idosa ou com deficiência;

– quem recebe, como única renda, proventos provenientes dos benefícios acima citados em valor não superior a três salários-mínimos vigentes mensais, na data do pedido;

– Proprietário, possuidor ou titular do domínio útil e residente no imóvel objeto do pedido de isenção;

– Dono de terreno com área não superior a 500,00 m²;

– Quem não é proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de outro imóvel, além daquele cuja isenção se pretende.

Serviço

Em caso de dúvidas, o munícipe pode buscar atendimento presencial no Departamento da Receita, localizado no primeiro andar do Paço Municipal, que fica na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº. 207. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou pelo telefone 4445-9236.

Caso não receba o carnê até a data de vencimento da 1ª parcela, a segunda via pode ser retirada no site da www.caieiras.sp.gov.br, no link “2ª via do IPTU”, disponível na página inicial.