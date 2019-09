Iprem Caieiras recebe inscrições para concurso público

De acordo com o edital nº 01/2019, as vagas são para os cargos de Motorista (categoria D), Recepcionista, Procurador e Técnico Contábil com jornadas de 30 e 40 horas semanais. Os salários iniciais variam de 1.646,81 a 5.192,58 conforme o nível de escolaridade (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior).

As inscrições serão feitas via internet, no site: www.rboconcursos.com.br, empresa responsável pela realização do Concurso, do dia 20 de setembro até 18 de outubro. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

As provas têm data prevista de realização em 24 de novembro de 2019.

O edital do Concurso nº 01/2019 pode ser conferido tanto no site da prefeitura de Caieiras (www.caieiras.sp.gov.br) quanto no site da RBO Concursos.