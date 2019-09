iPhone 11 já é realidade. Lançamento no Brasil não foi divulgado

Os novos aparelhos da Apple vem com iOS 13 e tela com notch. Entre os destaques estão o sistema de câmera dupla semelhante ao Galaxy S10E, que agrega um sensor adicional de 12 megapixels com lente ultra wide, e a ficha técnica avançada com o recém-apresentado Apple A13 Bionic, processador com promessa de desempenho superior a outros telefones do mesmo segmento, como o Galaxy S10 e Huawei P30 Pro.

O modelo chega ao mercado americano em 20 de setembro por US$ 699, aproximadamente de R$ 2.855 em conversão direta. Ele passou por redução de preço de US$ 50 em relação ao iPhone XR, do ano passado. As edições de 128 GB e 256 GB foram anunciadas por US$ 749 (R$ 3.060) e US$ 849 (R$ 3.470), respectivamente.

Com mais opções de cores, seis no total, é possível encontrá-lo em preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco. Assim como os demais novos iPhones de 2019, até o momento não há data de lançamento marcada para o Brasil, mas espera-se que os telefones cheguem ao país até dezembro.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: 1792 x 828 pixels

Painel da tela: LCD

Câmera principal: dupla, 12 megapixels

Câmera frontal (selfie): 12 megapixels

Sistema: iOS 13

Processador: Apple A13 Bionic

Memória RAM: não informado

Armazenamento (memória interna): 64 GB, 128 GB e 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: não informado

Dual SIM: sim (nano SIM e eSIM)

Peso: 194 gramas

Cores: preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco

Anúncio: 10 de setembro de 2019

Lançamento: 20 de setembro de 2019

Preço de lançamento: a partir de US$ 699 – cerca de R$ 2.855 em conversão direta