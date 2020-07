Investigado tem ligação com Caieiras

Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo/SP e Brasília/DF, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investigados, determinados pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP.

Mesmo sem o nome ligado à operação, a cidade de Caieiras pode aparecer na investigação já que um dos averiguados, Dr. Cristiano Vilela de Pinho, do escritório Vilela Silva Gomes & Miranda, responsável pelas contas do PSB de Caieiras, é advogado dos diretórios municipais do PSDB e PSB de Caieiras, hoje presidido pelo ex-vereador Cleber Furlan, pré-candidato à prefeitura, e seu filho Cleber Furlan Filho, respectivamente.

Segundo os investigadores, o escritório dele recebeu dinheiro da Força Sindical em datas próximas ao primeiro turno das eleições de 2012. Esses valores teriam ligação com campanhas do deputado Paulinho da Força que negou qualquer irregularidade e afirmou ter as contas das eleições de 2010 e 2012 aprovadas regularmente pela Justiça Eleitoral.

O envolvimento do advogado compromete a vida pública de Cleber Furlan que, mesmo fora da política há quatro anos, se manteve à frente de partidos políticos e acumulou problemas quando se mostra no comando de ambos. Existe na Justiça um processo contra o ex-vereador cobrando explicações sobre movimentação feitas por ele em partidos diferentes. Além do pedido de apuração por crime de desobediência em não cumprir decisões judiciais enquanto era presidente do PSB Caieiras, Cleber Furlan terá de responder por possível crime de falsidade ideológica por manipular recursos financeiros do PSB e PSDB.

No processo consta que ele assinou documentos dos dois partidos no mesmo período durante prestação de contas, ferindo a Lei.

Em agosto de 2019, o jornal Regional News publicou uma matéria relatando o imbróglio das eleições do diretório municipal de Caieiras do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que foram consideradas clandestinas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Tudo teve início quando o vereador Regis do HC, membro do partido, buscou a Justiça para informar que teve seu direito de participar das eleições municipais do PSB cerceado por Cleber Furlan. Então, ele ajuizou mandado de segurança contra o ato, alegando que como parlamentar em exercício pelo partido e, apesar do artigo 26 do Estatuto Partidário dispor que ele deveria compor órgão de direção executiva, o Dr. Cleber não o convocou para a eleição da Diretoria Executiva nem o incluiu como membro desse órgão, erro imperdoável.

Na ocasião, o ex-vereador por Caieiras apelou à Justiça tentando reverter a decisão, mas acabou sendo derrotado. Ele acabou multado em R$ 12 mil e quando da publicação da matéria do RN informou que aguardaria ser notificado iria ver o que faria.

Tanto Cleber Furlan, como o advogado Dr. Cristiano Vilela de Pinho foram procurados e não se manifestaram até o fechamento da edição.