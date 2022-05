Inverno Solidário: Unidades do Poupatempo recebem doações

As unidades do Poupatempo em todo o estado estão recebendo doações para a Campanha Inverno Solidário 2022. Lançada pelo Governador Rodrigo Garcia e sob responsabilidade do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), a iniciativa busca arrecadar cobertores novos que serão doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social para ajudá-las a enfrentar o período de frio.