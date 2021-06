Inverno: São Paulo terá duas ondas de frio intenso

No entanto, a expectativa é que os paulistas enfrentem duas ondas de frio intenso. “Alguns eventos mais expressivos são esperados para a virada de quinzena no mês de agosto. Em relação ao frio, destaque para uma onda de frio intensa na segunda quinzena de julho e um segundo evento ainda mais forte na primeira semana de agosto, que manterá as temperaturas abaixo dos 10°C na maior parte do estado, inclusive na capital”, projetou a meteorologista.

Durante o inverno as chuvas ficam dentro da média na maior parte do estado de São Paulo, pouco volumosa e mal distribuída.