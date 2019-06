Inverno exige atenção com alimentação. Confira as dicas

Para que as pessoas não aumentem o peso e comprometam a saúde nesta época, alguns alimentos são mais indicados. “A necessidade calórica de cada pessoa não costuma ser tão alta quanto a quantidade de alimentos ingerida no inverno”, explica a médica Elisabete Almeida.

Somado a esses fatores, é no inverno que as pessoas costumam abandonar a prática de atividades físicas e as comidas calóricas são ainda mais tentadoras. “O consumo exagerado pode resultar em aumento de peso e, em casos extremos, diabetes descompensado e colesterol alto”, afirma.

Algumas orientações podem ajudar a evitar esses problemas, com adaptações das preparações mais consumidas no clima frio, como sopas, carnes, chás e fondues. O controle da alimentação, no entanto, deve ser feito com bom senso.

“Se a pessoa quer emagrecer, não deve nunca partir para uma restrição alimentar muito rígida, pois as ‘dietas da moda’ podem causar sérios prejuízos à saúde”, ensina a nutricionista Denise Evazian.

Desequilíbrio

Entre as doenças que podem resultar de uma dieta desequilibrada estão a anemia, úlcera, gastrite, problemas de digestão, além do indesejado efeito sanfona. Um mínimo de gordura também é necessário ao organismo, pois ela é responsável pelo transporte das vitaminas A, K, E e D. A gordura protege contra os choques e é um isolante térmico.

Confira algumas dicas:

– Prefira sopas preparadas com legumes batidos, sem adição de creme de leite ou massas. É interessante acrescentar algumas fibras, como o farelo ou fibra de trigo ou o farelo de aveia. As fibras ajudam a regular a função intestinal, manter o colesterol em níveis normais e provocam uma maior sensação de saciedade.

– Substitua o chocolate quente por um chá com adoçante, que esquenta o organismo da mesma forma, ou prepare com leite desnatado e achocolatado light.

– Troque os queijos amarelos por queijos brancos ou reduzidos em gordura.

– Se for comer fondue, dê preferência aos de queijo, preparados com leite desnatado e queijos magros; prefira os vegetais no lugar do pão (como cenoura, pepino, couve-flor, brócolis, chuchu).

– Se não resistir ao tradicional prato de feijoada, consuma com moderação: arroz, feijão, couve sem bacon e carnes mais magras.

– Substitua carnes gordurosas por coxão duro e patinho, que podem ser preparados na pressão e consumidas ensopadas.