Inverno começa na sexta-feira, 21

A chegada desse período vai coincidir com feriado prolongado de 20 de junho, Corpus Christi, e com o início do rompimento do bloqueio a passagem de uma grande frente fria que vai causar chuva e queda da temperatura em algumas regiões.

Para quem vai viajar para áreas litorâneas, o fim de semana será de sol e calor, com o tempo seco predominando no País. Os primeiros dias do inverno terão frio só no Sul do Brasil, mas o calor também vai diminuir em algumas áreas do Sudeste.