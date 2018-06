Inverno começa em 21 de junho

A estação é caracterizada pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. As regiões sudeste e sul do país são as mais afetadas com características típicas do inverno, sendo o restante do Brasil marcado por temperaturas mais equilibradas, com pouca variação térmica.

Em abril desse ano um boato correu por várias redes sociais que o inverno deste ano no Brasil seria o mais frio dos últimos cem anos. Mas tudo não passou de rumor.

De acordo com a Climatempo, a probabilidade é exatamente oposta, já que meteorologistas estão esperando um inverno até um pouco mais quente do que a média. Em todos caso, como há anos não temos certeza quando o assunto é temperatura, esteja sempre prevenido carregando casacos ou blusas na bolsa.