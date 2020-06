Inverno chega em meio ao tempo seco

De acordo com o site Climatempo, uma frente fria deve chegar apenas no litoral paulista, mas por enquanto não há expectativa de chuva.

Tudo indica que o tempo seco de final de outono prevaleça. A primeira onda de frio mais forte deve chegar somente depois do dia 24.

Quando a temperatura cair, é preciso cuidar da saúde. Entre as orientações de especialistas estão: uma noite bem dormida, alimentação balanceada, vida mais tranquila e atividades físicas. Tudo isso ajuda a melhorar a imunidade, mas não impede que as pessoas entrem em contato com os vírus do momento.

A recomendação é a mesma a que nos acostumamos com o novo coronavírus: lavar as mãos, usar álcool gel, evitar ambientes fechados e aglomerações e, se possível, tomar a vacina contra a gripe.