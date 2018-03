Invasão de área pública gera polêmica em Caieiras

No sábado, 10, um caso na cidade acabou indo parar na Delegacia de Polícia. De acordo com o boletim de ocorrência nº 777/2018, a Guarda Civil Municipal, cumprindo uma ordem de serviço, esteve na Rua Alice, no Jardim Vera Tereza, para averiguar uma invasão de terreno da prefeitura e encontrou uma construção em andamento.

Diante da situação, indagou o responsável pela obra que nada falou e acabou conduzido à delegacia para prestar depoimento.

O jornal Regional News esteve no local para acompanhar o trabalho da GCM e também tentou falar com o homem que se dizia proprietário do terreno. Porém, ele se esquivou das perguntas e nada falou.

A cidade de Caieiras por ser dotada de muitas áreas de mata sempre foi alvo dessas investidas. Isso ocorre há anos e sempre teve envolvimento com políticos. Nesse caso, nenhum indício leva à ligação com algum vereador ou outra autoridade. Mas a forma que a obra vinha sendo tocada gerou dúvidas.

Poucos sabem, mas dessa forma surgiram bairros mais afastados do centro da cidade. Depois da edificação feita, fica difícil reverter a situação. Por essa razão, muitas localidades foram tomando forma desordenada e grande parte da culpa é daqueles que estavam à frente da administração pública caieirense e fecharam os olhos para a questão.

Desta vez, a obra foi paralisada a pedido da prefeitura que irá investigar o que ocorreu. Para explicar acerca desse assunto, o prefeito Gerson Romero foi procurado e fez um alerta informado que não adianta querer invadir área pública porque o responsável será retirado e penalizado.

“A invasão é controlada pelo Ministério Público e temos a responsabilidade de fazer a fiscalização. Assim é feito com o auxílio da Polícia Militar, GCM e o setor de fiscalização da prefeitura. Portanto, diante de qualquer situação nesse sentido, vamos agir. Esse caso foi resolvido e outros que surgirem serão tratados da mesma maneira”, esclareceu.

Aos que pretendem construir nessas condições, a dica é para se informar antes sobre o terreno quanto à regularização e depois investir dinheiro em tempo e material que serão perdidos no caso de invasão.