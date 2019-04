Intolerância à flor da pele

A falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões, ou seja, a intolerância, novamente pode ser vista com a morte de um policial registrada por câmeras de monitoramento dentro de uma casa de shows no Distrito Federal. Bastou um esbarrão para que tudo terminasse de forma trágica como terminou com um policial matando o outro.

Cenas como essa mostram que falta muito para evoluirmos. São vários os exemplos em que a falta de tolerância acaba em desgraça. O mal parece ter dominado a mente das pessoas. Que o diga os pseudos-torcedores de times de futebol que, mais uma vez, promoveram cenas de horror com um atacando o outro apenas por torcerem para clubes diferentes.

Intolerância ou sentimento de vingança voltam, agora no sentido político e social, quando a pessoa envolvida se ausenta de disposição para aceitar ser humano com pontos de vista diferentes. Vinculados a esses episódios, temos como resultado a colheita daquilo que se plantou. Se você semeia ódio, vai obter ódio. Não adianta querer plantar bananas e esperar pelo nascimento de uvas.

As pessoas precisam aprender as respeitar as diferenças em todos os sentidos e respeitar os valores morais. Cada qual com seu gosto e maneira. Falta reflexão e bom senso às pessoas. A religião talvez seja uma saída. Aproveitar a semana santa e além de se apegar a Deus, pregar a fé e coisas boas e semear o bem para que a colheita seja boa.

Tanta solidariedade pode ser vista no resgate de vítimas do desabamento de imóveis no Rio, que isso deve ser levado adiante.

Antes de agredir, tente o diálogo. Antes de julgar, entenda o outro lado e, respeite, mesmo que não compactue da ideia. O que não pode mais acontecer é um matar o outro apenas por um simples esbarrão ou dar pauladas na cabeça de uma pessoa porque não torce pelo mesmo time que o seu. Julgar o próximo por não pertencer a mesma religião que a sua. Isso tem de acabar. Caso contrário, a sociedade de modo geral é que vai para o espaço.