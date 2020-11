Internações por Covid-19 aumentaram em São Paulo

Por aqui, alguns indicadores sinalizam que o País também pode estar à beira de uma segunda onda. Em São Paulo, epicentro no caso de mortes e caso, o governo prorrogou a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro. Durante a coletiva de imprensa, representantes da Secretaria de Saúde admitiram que ocorreu um aumento nas internações pelo coronavírus no estado.

Na última semana epidemiológica, que vai do dia 8 ao dia 14 de novembro, as internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior: a média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009.

De acordo com epidemiologistas e matemáticos ouvidos pela BBC Brasil, é praticamente impossível impedir que esse rebote ocorra, como mostram experiências com pandemias do passado e a atual situação europeia. A dificuldade maior está em prever quando ela exatamente vai começar.

A flexibilização adotada na maioria das capitais não foi seguida como prevista pela população com os protocolos de segurança. Basta andar pelas ruas e notar que muitos relaxaram e nem máscara utilizam mais. “As pessoas não estão levando a sérios e acham que a doença desapareceu. Até mesmo muitos comerciantes relaxaram e não cumprem mais os protocolos”, disse Bruno Lopes, que reside em Caieiras.

Monique Carvalho é moratense e também diz estar preocupada com o tanto de gente nas ruas se aglomerando e sem proteção. “O centro da cidade tem sido muito movimentado nas últimas semanas. Grande parte não utiliza mais máscara e isso é muito preocupante. Acho que está faltando fiscalização em todas as cidades, não apenas em Francisco Morato”, falou.

O Estado de São Paulo continua na Fase Verde do Plano SP. O aumento nos casos impediu que o estado avançasse para a Fase Azul. A próxima atualização, prevista para segunda, 17, vai acontecer apenas no dia 30 de novembro. A decisão pela alteração da data acontece, segundo o governador Joao Doria, por precaução por conta da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que tem atrasado os boletins sobre a pandemia.