Instituto traz dicas para compras de Natal e Ano Novo

A seleção dos itens mais procurados para as ceias de Natal e Ano Novo, como aves, produtos suínos, pescados, bebidas e frutas secas pré-embaladas, merece atenção no que diz respeito à quantidade vendida.

Para aqueles que buscam no mercado os produtos pré-embalados típicos do período, como frutas desidratadas, nozes, castanhas ou bacalhau seco, vale lembrar que eles são etiquetados pelo próprio estabelecimento. Portanto, esta indicação deve se referir somente ao peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem.

Já os panetones, espumantes, vinhos e chocolates, muito procurados nessa época, devem revelar, de forma clara e na vista principal do produto, a quantidade que está sendo comercializada. Muito populares nas festas, alguns itens como sardinha e ervilhas em lata, palmito em conserva e frutas ou doces em calda são imersos em líquidos. Nesses casos, as embalagens devem indicar o peso drenado, apenas a quantidade do produto principal, e o peso líquido, a quantidade do produto principal mais o líquido.

Para os pescados, o consumidor ao comprar peixe congelado pré-embalado, como o bacalhau por exemplo, deve ter atenção para o peso líquido que deve estar indicado, de forma clara, na rotulagem do produto e não deve considerar o peso da embalagem nem a camada de glaciamento que consiste na aplicação de uma fina camada externa de gelo que servirá de proteção para o produto.

No caso de aves e suínos congelados, como pernil, peru e chester, muito populares nas ceias, eles devem estar dispostos nas gôndolas de supermercados devidamente etiquetados, informando o peso líquido, quantidade de fato contida, descontando o peso da embalagem.

No fim de ano, a fiscalização dos produtos sazonais é intensificada. Mas, caso desconfie de alguma irregularidade, procure nossa Ouvidoria 0800 285 1818.