Instalação de semáforo gerou questionamentos em Franco da Rocha

Para as pessoas que se mostraram contrárias a essa inciativa, outros pontos da cidade têm mais necessidade de receber o farol por ter maior movimento de veículos e pedestres. “O cruzamento da Avenida 7 de setembro com a Cel Domingos Ortiz é muito mais movimentado e não conta com semáforo. Sinceramente não sei qual estudo foi feito para a instalação desse farol”, declarou um cidadão.

No site oficial da prefeitura de Franco da Rocha, a explicação para a implantação de semáforo nesse cruzamento tem por objetivo melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança dos pedestres. Porém, as pessoas insistem em apontar que outros locais com maior prioridade deveriam ter sido contemplados antes. “Não dá para entender. Sem contar o tempo programado no equipamento. Um minuto para quem sobe ou desce a Rua Domingos Ortiz e 20 segundos aberto. Sem critério algum”, disse um motorista.

Um caminhoneiro que passava pelo local também falou da dificuldade de veículos maiores para saírem na subida. “Dependendo do peso da carga e do veículo, o motorista terá problemas”, afirmou.

A explicação dada pelo secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana na matéria da prefeitura também não convenceu os munícipes. Segundo ele, a instalação do semáforo se fez necessária devido a chegada de um empreendimento que acarretará em um impacto no fluxo de veículos e pedestres neste local. Afirmação rebatida por um cidadão que aponta existir um supermercado no cruzamento da Avenida 7 de Setembro há anos e o local nunca receber um farol. “Queremos uma explicação concreta e que não dê a entender que existiu interesses por trás desse serviço”, pediu um taxista da cidade.

Embora a maioria tenha mostrado descontentamento com a instalação do semáforo, houve quem aprovou. “Ficou bom sim, mas também concordo que existam outros pontos que mereçam um farol também”, falou um comerciante.

A prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para se manifestar e informou que o estudo de implantação do novo empreendimento comercial no cruzamento das ruas Coronel Domingos Ortiz e Coronel Fagundes apontou para um significativo aumento no fluxo de pedestres e veículos no local, com a inauguração do supermercado, e a necessidade de instalação de um conjunto semafórico. O custo foi uma das contrapartidas exigidas que a prefeitura exigiu dos responsáveis para a aprovação do empreendimento e, portanto, foi bancado pela iniciativa privada em parceria com a prefeitura.

Esclareceu ainda que funcionamento do semáforo está em testes e poderá ser revisto a qualquer momento, a depender da necessidade.

Em relação ao cruzamento entre as ruas Coronel Domingos Ortiz e Avenida Sete de Setembro, a avaliação técnica é a de que um semáforo neste local ocasionaria o travamento da quadra que compreende as ruas Cavalheiro Ângelo Sestini e Azevedo Soares, as quais já possuem conjuntos semafóricos instalados com a finalidade principal de controlar a travessia de pedestres e usuários do Terminal Metropolitano Leste e a Estação da CPTM e os sistemas entrariam em conflito. Nossas equipes estão estudando a melhor forma de interligar os conjuntos.