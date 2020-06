INSS prorroga atendimento remoto até 10 de julho

O atendimento aos segurados e beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, continua remoto até 10 de julho. A prorrogação foi anunciada na segunda-feira, 22. A medida se deve por conta da pandemia da Covid-19. A portaria que normatiza a prorrogação prevê o retorno gradual do atendimento presencial nas agências no dia 13 de julho.