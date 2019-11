INSS libera segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas

A primeira parcela foi liberada em agosto e correspondeu a 50% do valor do benefício do assegurado pelo INSS. A segunda parcela terá valor corresponde entre à diferença do total e da parcela paga em agosto.

Neste pagamento, o governo vai descontar o valor do Imposto de Renda. O prazo para o pagamento vai até 6 de dezembro. A estimativa é que o 13º injete mais de R$ 21 bilhões na economia do país.

Os valores que serão pagos aos beneficiários estão disponíveis no portal do INSS, na internet. O endereço eletrônico é o meu.inss.gov.br.