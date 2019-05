Inspiração eterna

Nesse ano, já se vão 25 anos desse antes um ser humano que piloto, responsável por um legado de persistência e profissionalismo inspiradores a qualquer pessoa que teve a oportunidade de vê-lo atuando seja à frente das competições as quais participou, seja diante de um carro de Fórmula 1.

Uma pena mesmo ter ido embora dessa vida tão cedo. Num momento em que vivemos situações difíceis, uma pessoa como ele era capaz de trazer alegria, emoção e mexer com os sentimentos dos brasileiros nas manhãs de domingo.

O Ayrton Senna do ‘Brasil’ faz falta bem agora quando precisamos mostrar aos jovens desse País que é possível sonhar como ele sonhou e alcançar objetivos, como ele alcançou.

Ao lado de ícones como Pelé, Ayrton seja talvez um dos maiores ícones no esporte mundial e que, por sorte, um brasileiro.

É assim algumas personalidades. No caso do Senna, mesmo passadas mais de duas décadas, é lembrado com carinho pelas pessoas e seria com certeza um exemplo a ser seguido por essa nação que tanto sofre com esse bando de políticos, maus exemplos, sem poder contar com um Ayrton Senna para sacudir a poeira e mostrar que é possível dar a volta por cima.

Não podemos ser injustos com tantas pessoas importantes no meio literário, esportivo ou outras personalidades, as vezes desconhecidas, mas que se destacam positivamente. Contudo, Ayrton era e sempre será diferente.

Símbolo dentro e fora das pistas, era alguém que muito representava. Esse ‘tipo’ de ser humano é quem merecia governar uma nação e mostrar que não precisa trapacear ninguém para ser e fazer o melhor para quem estiver representando.

Mesmo não estando mais entre nós, escrevemos sobre ele com alegria e fica o desejo para que surjam mais ‘Ayrtons Sennas’ para trazer alegria ao povo brasileiro que vive um tremendo marasmo, mas que nunca deve desistir de seus ideais e objetivos.

A memória e a história se encarregam das boas lembranças desse herói que nos deixou no mesmo dia em que se celebra o Dia do Trabalhador, atualmente tão punido, mas que deve ter como alento exemplos como esse piloto bem brasileiro, o Ayrton Senna do ‘Brasil’ para continuar lutando e buscando seus ideais.