Insegurança, a vida de todos em risco

São tantos os problemas relacionados ao tema que é até difícil de escrever, quem dirá buscar uma solução quando temos a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, as vezes a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, corrupção, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros.

A realidade é que o fato de ninguém se entender dentro do sistema legal acaba por dar forças a traficantes, assaltantes, sequestradores e demais criminosos que se vangloriam das trapalhadas do sistema que deveria, em tese, nos defender.

São muitas as razões e, na verdade, a mesma sensação de insegurança que atinge as pessoas comuns, os policiais, os guardas municipais, os soldados do exército e vários outros agentes que lidam com segurança.

A situação é tão caótica que, em caso de um soldado despreparado, ele mata para não morrer, mesmo que uma pessoa inocente. Aí, só resta buscar culpados para encerrar a investigação, mas corrigir o sistema passa longe. E assim só aumenta a sensação de insegurança da população de bem, perdida em uma guerra que, notoriamente, parece não ter fim.

O ano é de eleição e a amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas.