Inscrições para o vestibular da Univesp terminam na sexta-feira, 21

As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para 12 de agosto. Lembrando que não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 49. Para participar basta ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula.

Redução e isenção

Será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º Semestre da EJA, Educação de Jovens e Adultos, em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; ou que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”. Quem se inscreveu até 17 de maio no CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal, ficará isento da taxa.

Nova proposta

Uma novidade para esse processo seletivo é reformulação da proposta educacional. Os ingressantes nas licenciaturas vão cursar um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia.

Processo seletivo

O exame será realizado em 14 de julho, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A lista completa dos locais da prova também estará disponível no site vestibular.univesp.br em 10 de julho. O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 23h59 do dia do exame, no site do vestibular. A publicação da 1ª chamada será dia 26 de julho.