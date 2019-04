Inscrições para o Detran.SP seguem até 6 de maio

Ao todo, serão 73 vagas para a capital e a Região Metropolitana de São Paulo. As inscrições tiveram início em 5 de abril, exclusivamente pelo site da organizadora da seleção, a Fundação Carlos Chagas, ao custo de R$ 45 ou R$ 75. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento e dentro do horário bancário.

O novo concurso exigirá redação e trará questões de Direito Constitucional, além de requerer conhecimento maior em legislação de trânsito. A candidatura também deve ser direcionada à cidade de interesse e não à região. Para participar do concurso, é preciso ter idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão, estar com o CPF regular, não possuir antecedentes criminais e estar em dia com a Justiça Eleitoral, entre outros requisitos descritos no edital. Os candidatos à carreira de agente de trânsito devem ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.