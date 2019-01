Inscrições para castração de cães e gatos em Caieiras acontece dia 18

Para inscrever seu animal, é preciso comparecer munido de cópia do RG e CPF e do comprovante de endereço no nome do interessado. Serão disponibilizadas duas vagas por endereço. Só serão castrados animais os quais os donos residam na cidade de Caieiras.

A castração evita uma série de doenças, tanto no caso das fêmeas quanto nos machos. As primeiras deixam de ter cio e, portanto, de atrair machos. O procedimento também evita o aparecimento de infecção urinária, elimina o risco de gravidez indesejada e de tumores de mama.

Desde que a campanha foi criada, em 2012, mais de 9 mil animais passaram pelo processo. Somente no ano passado, foram 1591 castrações.