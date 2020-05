Inscrições abertas para cursos à distância gratuitos em Caieiras

Com isso, os jovens da cidade terão disponíveis diversos cursos online gratuitos, entre eles: Orientação Profissional, com a carga horária total de três horas; liderança, cinco horas; Como conquistar um Emprego, três horas; Empreendedorismo, quatro horas; Criatividade, duas horas; Trabalho em Equipe, sete horas; Word, seis horas; Excel, oito horas; Power Point, seis horas; Internet e Redes Sociais, oito horas; e Introdução à Informática, com carga de oito horas.

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Caieiras (caieiras.sp.gov.br).

As inscrições acontecem do dia 19 de maio até 22 de maio. Vale ressaltar que os cursos são para munícipes de 13 a 30 anos.