Inscrições abertas para 100 mil vagas do Bolsa Trabalho

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu inscrições para 100 mil vagas do Bolsa Trabalho no estado, sendo 11.560 na Região Metropolitana de São Paulo. Os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por até cinco meses para atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais durante quatro horas diárias por cinco dias na semana, além de realizarem um curso de capacitação profissional. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de junho no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.