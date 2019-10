Inscrição da Unesp termina em 7 de outubro

Metade das vagas por curso, total de 3.878 vagas entre as 7.725 do Vestibular, serão destinadas a alunos de escola pública, por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública.

A inscrição deve ser realizada pelo site www.vunesp.com.br. A taxa custa R$ 170.

A Unesp oferece redução de 75% no valor do pagamento da taxa de inscrição no vestibular aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista – Secretaria de Estado da Educação e Centro Paula Souza. O período para cadastramento destes candidatos também termina nesta segunda, 7.