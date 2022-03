Inocentes no Hangar 110

Como disse antes, a banda liderada pelo vocalista/guitarrista Clemente Nascimento é satisfação garantida ou sua grana de volta. Afinal, os caras têm quatro décadas de trajetória, muita bagagem e know how para mostrar punk rock na veia.

Ao lado de Nascimento estão Ronaldo Passos (guitarra), Anselmo Monstro (baixo) e Nonô (bateria). Juntos desde 1994 o quarteto adquiriu harmonia orgânica e tarimba para desfilar alguns dos maiores clássicos do punk nacional como “Rotina”, “Ele Disse Não”, “Não Acordem a Cidade”, “As Verdades Doem”, “Rota de Colisão”, e “Pânico em SP”.

O show promete ser alto astral pois é organizado pela própria casa, localizada na região central de São Paulo e point tradicional de gente descolada, em parceria com a Cerveja Bella Beer. Na abertura dos serviços “punkeiros” sobe ao palco o Fogo Cruzado, outro grande nome da cena punk, oriunda dos anos 80 que também chega às quatro décadas de carreira. Formada por Talibã (vocal), Valter Muniz (bateria), Ari Baltazar (guitarra) e Anselmo Monstro também comandando os grooves e baixarias, o FC deve mostrar clássicos de seu repertório, além das novas canções do EP “Abismo Sem Fim”, lançado em 2020. No set dos caras devem constar “Olha Camarada”, “Poder” e “Beirute Explode”. Noite impecável para conferir dois grupos seminais da história do punk paulistano.

A casa exige a apresentação do comprovante de vacinação.

Serviço

Inocentes

Abertura: Fogo Cruzado

Dia 5 de março –

a partir das 19 horas

Local: Hangar110

Rua Rodolfo Miranda, nº 110

Bom Retiro – São Paulo

Inf e vendas: www.pixelticket.com.br