Inocentes em São Bernardo do Campo

Um dos grandes nomes do punk rock brasuca e pilar do movimento que influenciou muita gente, a banda promete arrebentar os neurônios do público. Ainda mais que o habitat natural da rapaziada é o palco e voltar aos eventos presenciais, ceifados pela pandemia durante 18 meses, é motivo de comemoração. E comemorar é a palavra de ordem do quarteto liderado pelo guitarrista/vocalista Clemente Nascimento. Os Inocentes, completam em 2021, quarenta anos de estrada e 35 do lançamento de “Pânico em SP”, um de seus discos mais emblemáticos. A importância de “Pânico em SP” é gigantesca, pois além de ter sido considerado o 6º melhor álbum do punk rock nacional, pela Revista Rolling Stone Brasil, traz alguns dos maiores clássicos do gênero em nosso país. Letras críticas e ácidas contra o sistema, de cunho político evidenciando a enorme desigualdade social são marcas não apenas desse trabalho, mas de toda a discografia de Clemente Nascimento e sua trupe.

A atual formação dos Inocentes traz Ronaldo Passos (guitarra), Anselmo Monstro (baixo) e Nonô (bateria). No setlist não devem faltar canções bacanudas como “Rotina”, “Ele Disse Não”, “Não Acordem a Cidade”, “As Verdades Doem”, “Rota de Colisão”, além de “Pânico em SP”. O esquenta fica por conta da banda Subviventes e o 52’s Rock Bar segue os protocolos sanitários como álcool em gel para a galera, uso de máscara, sendo recomendado apresentar a carteira de vacinação contra a Covid-19. Imperdível.

Serviço

Inocentes – Comemorando

40 anos de estrada

Abertura: Subviventes

Dia 27 de novembro – 21 horas

52’ s Rock Bar

Rua Olegário Herculano, 192, Vila Dayse

São Bernardo do Campo, SP

Ingresssos: R$ 35,00

Inf: https://www.sympla.com.br/banda-inocentes-com-abertura-banda-subviventes__1363834