Injusto e lamentável

É difícil aceitar, mas fácil entender a revolta das pessoas de bem quando uma tragédia como a que ocorreu no Rio com a pequena Agatha, morta por um tiro de fuzil no Complexo do Alemão, uma das mais perigosas favelas existentes no Estado, acontece. Afinal, trata-se de mais uma vida ceifada de forma inesperada e antecipada, considerando a idade da vítima.