Informações de vídeo sobre radares da SP-332 são falsas

Cada vez mais comum nos dias de hoje, o repasse de vídeos via trocador de mensagens com notícias falsas muitas vezes assusta e pode levar a desfechos inesperados. Essa semana, um desses vídeos viralizou com um motorista dirigindo pela Rodovia Tancredo de Almeida Neves narrando a existência de radares de velocidade média na pista em Franco da Rocha e região.