Infância roubada

Ninguém imaginava, tampouco esperava que uma menina de 9 anos cheia de sonhos a ser realizados teria a vida ceifada da forma que foi e por quem foi. Até que se prove ao contrário, a autoria desse crime bárbaro está nas costas de um adolescente de 12 anos, réu confesso. Mesmo tendo declarado que foi ele quem praticou o crime, a forma que se deu deixa dúvida. Mas, isso vamos deixar para a polícia definir.

O que não pode, são os responsáveis por julgar e aplicar a lei considerar o caso como apenas mais um a ser esclarecido. É preciso endurecer as Leis nesse País para que fatos como esse, pelo menos diminuam.

Já que assumiu a culpa e se mostrou tão dono do seu nariz, capaz de torturar e matar, que seja punido com igual convicção para aprender que não é assim que a banda toca, mesmo aos olhos do ECA, dos Direitos Humanos e juízes. Apesar de ser apenas uma criança, merece umas boas palmadas e outros castigos que quem sabe nossos avós teriam muitos modelos para aplicar.

Tem tanta coisa envolvida em mais essa crueldade que é até complicado de escrever. Mais difícil ainda os pais da pequena Raíssa digerir essa história de saber que a filha foi morta por um vizinho e amigo de escola, que se mostrava tão inocente, quanto ela.

Em um passado não muito distante, bastava o olhar do pai, ou da para entender o que era certo ou errado e que certamente o castigo e o chinelo seriam parceiros em momento próximo. Mas o mundo descambou e com ele surgem as trágicas consequências, como a que acabamos de presenciar.

É uma pena que a criminalidade cada vez mais alcança os mais jovens que nada conheceram de bom na vida ainda e partem para esse mundo sombrio onde os exemplos, ao invés de ser do professor, do pai ou da mãe, passaram a ser os traficantes e criminosos.

Por mais que os caminhos sejam feitos de escolhas, não dá para isentar os políticos de culpa. Afinal, são eles que fazem as leis e também dão maus exemplos. Essa nação só não entrou em colapso de vez porque ainda existem pessoas de bom coração, cheias de boas intenções, que ainda tem fé e oram. O lamento fica por conta de nem sempre serem elas as eleitas para nos representar seja na cidade, Estado ou União. Enquanto isso, presenciamos mais e mais infâncias roubadas.