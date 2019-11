Incêndio espontâneo faz GM suspender venda e entrega do Onix Plus

De acordo com a Chevrolet, ocorrerá uma atualização do software de gerenciamento do motor, que pode falhar em condições de temperatura, umidade e pressão específicas, ocasionando “risco de danos ao motor e potencial incêndio”.

Caso o veículo esteja com este risco, um alerta visual será dado no painel de instrumentos, com o acendimento da luz de injeção.

O que diz a GM

A General Motors tem como prioridade a segurança dos seus clientes. Por isso, informa que está prontamente convocando os proprietários do Onix Plus modelo 2020 entregues até então para atualização do software de gerenciamento do motor.

Em condições muito especificas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio, como no caso ocorrido na região Nordeste. Esta condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos – a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende.

Os proprietários dos modelos envolvidos serão chamados a comparecer a uma concessionária Chevrolet para realizar de forma gratuita o serviço.

Destacamos que o incidente anterior, ocorrido no pátio da fábrica de Gravataí em setembro, foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo.

Ainda segundo a GM, um um veículo reserva será alugado para o proprietário do Onix Plus até que o procedimento de atualização do software em seu veículo seja efetuado.