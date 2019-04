Incêndio atinge a Catedral de Notre-Dame. Veja o vídeo

O fogo foi relatado primeiro por usuários em redes sociais. Ainda não existe relatos do que deu início as chamas, porém pode estar relacionado a uma obra que vinha sendo feita no telhado.

De acordo com Laurent Nunez, secretário de Estado no Ministério do Interior, não há feridos até o momento.

A polícia isolou a área e está retirando os turistas que estavam na catedral quando o fogo teve início.