Impostômetro atinge a marca de R$ 2 trilhões em arrecadação

​De acordo com a avaliação de Marcel Solimeo, economista da ACSP, a antecipação do montante está relacionada ao aumento dos preços e à melhora do nível de atividade econômica nos últimos doze meses.

Para ele, o corte de impostos sobre os combustíveis e de energia elétrica – afetando a arrecadação do ICMS -, provocará desaceleração do ritmo da arrecadação até o fim do ano. “Se observada a receita tributária total nos últimos dozes meses verifica-se que ela acompanha o comportamento da inflação. Nesse período, a arrecadação dos estados e municípios cresceu mais do que a da União porque seus impostos, ICMS e ISS, estão ligados ao fator consumo”, comenta Solimeo.

O painel físico do Impostômetro está localizado na Rua Boa Vista, 51, Centro Histórico de São Paulo – anexo ao edifício sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No site do Impostômetro é possível conferir a arrecadação em tempo real.

