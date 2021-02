Imposto de Renda: INSS disponibiliza extrato de rendimentos de 2020

Ao acessar o sistema com a senha, basta escolher a opção Extrato para Imposto de Renda, do lado esquerdo da página, e emitir o documento. Se houver problemas com a senha de acesso mais informações podem ser obtidas no portal de serviços do Governo Federal: http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html

Primeiro acesso

Caso seja o primeiro acesso no gov.br/meuinss, é necessário fornecer os dados solicitados na área de login e fazer o cadastro, criando uma senha com, no mínimo, nove caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número.

Devido às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 e para mais conforto aos cidadãos, o extrato somente estará disponível em meio eletrônico.

Clique aqui para acessar seu extrato