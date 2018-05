Iluminação pública volta ser criticada em Caieiras

A situação ruim, que prevalece desde que a prefeitura tornou-se responsável pelo serviço e ainda pena para atender a demanda, foi registrada em várias vias e bairros do município.

Há pelo menos um mês é possível avistar luzes acesas durante o dia na Rua Osasco, Vila Miraval; Rodovia Tancredo de Almeida Neves, no trevo de acesso ao viaduto do Jardim Esperança; Rua João Dártora, próximo ao Velódromo; Avenida Perimetral, entre o Morro e Portal das Laranjeiras; Rua Ibiúna, no Jardim Boa Vista, e Avenida Pauliceia, próximo ao Jardim dos Abreus.

Já alguns do locais com lâmpadas apagadas à noite são: Avenida Valdemar Gomes Marino, no Jardim São Francisco, e trevo de acesso Jardim San Diego.

Semanalmente o jornal Regional News recebe via Whatsapp fotos relatando problemas e de posse das informações leva ao conhecimento da municipalidade. Desta vez, a assessoria de imprensa informou que a maioria dos serviços mencionados já foi solucionados e que os demais, estão na programação.

A prefeitura também reforça que o canal para a população entrar em contato referente a problemas com a iluminação pública é a Ouvidoria, por meio dos telefones 4445-9265 ou 156 ou pelo e-mail ouvidoria@caieiras.sp.gov.br.